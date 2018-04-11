Италия отказалась выдавать Мексике беглого экс-губернатора

МЕХИКО, 11 апр — РИА Новости. Верховный суд Италии отказал во вторник Мексике в экстрадиции беглого экс-губернатора штата Тамаулипас Томаса Яррингтона.

Портал Universal отмечает, что дело Яррингтона будет возвращено во Флоренцию для рассмотрения апелляционным судом. При этом министр юстиции Андреа Орландо может принять решение о выдаче Яррингтона США, где того ожидает приговор за наркотрафик.

Запрос на экстрадицию экс-губернатора был сделан Мексикой год назад. Яррингтон был задержан во Флоренции.

В течение пяти лет он скрывался от правоохранительных органов. По данным властей США, Яррингтон начал брать взятки у наркоторговцев еще в бытность мэром города Матаморос на границе с США, а став губернатором штата Тамаулипас лишь расширил свою противозаконную деятельность. В мае 2013 года он был приговорен в США к двум срокам пожизненного тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков, банковском мошенничестве, рэкете и отмывании денег.