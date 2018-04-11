Мадуро может приехать в Перу, но не попадет на "Саммит Америк"

МЕХИКО, 11 апр – РИА Новости. Президент Перу Мартин Вискарра заявил во вторник, что глава Венесуэлы Николас Мадуро теоретически может приехать в Лиму, но на "Саммит Америк" не попадет.

Ранее власти Перу отозвали свое приглашение Мадуро и заявили, что он не сможет участвовать в региональном саммите 13-14 апреля.

"Любой венесуэльский гражданин может приехать в страну. В специфическом случае президента Венесуэлы он не был приглашен для участия в саммите. Так что речь идет не о том, как он может попасть в страну, приедет ли он на другом самолете другого президента, он может просто перейти границу без каких-либо проблем. Но страна послала четкий сигнал – господин Мадуро не приглашен", — приводит портал Comercio заявление Вискарры.

При этом раньше перуанские власти говорили, что Мадуро просто не пройдет пограничный контроль. В социальных сетях появилась информация, что Мадуро якобы может воспользоваться самолетом своего друга, президента Боливии Эво Моралеса, чтобы попасть на перуанскую землю, однако никакого подтверждения этим данным нет.

На прошлой неделе Мадуро резко изменил свое отношение к предстоящему "Саммиту Америк", на который раньше стремился попасть при отсутствии приглашения, и назвал его потерей времени. С февраля, когда правительство Перу заявило об отзыве приглашения Мадуро, и он, и МИД Венесуэлы постоянно подчеркивали, что глава страны все равно попадет на саммит.