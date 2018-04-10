Эксперт подтвердила, что растительного яда в желудке Перепиличного не было

ЛОНДОН, 10 апр — РИА Новости, Мария Табак. Специалист Королевских ботанических садов Кью по растительным ядам Моник Симмондс на слушаниях в рамках дознания по делу о смерти российского предпринимателя Александра Перепиличного подтвердила, что проведенные анализы не выявили наличие токсичных веществ растительного происхождения в желудке покойного, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В 2014 году во время анализа содержимого желудка умершего Симмондс заявила, что обнаружила присутствие ядовитой субстанции. На слушаниях в августе 2015 года прозвучало мнение, что Перепиличный мог быть отравлен быстродействующим ядом растительного происхождения. Появились версии о том, что Британия может получить второе "дело Литвиненко". Последующие анализы в Кью, однако, яда не выявили.

Во вторник на вопрос о том, подтвердили ли тесты наличие яда в желудке Перепиличного, Симмондс ответила отрицательно. В то же время она подчеркнула, что объем имевшегося у нее в распоряжении вещества был крайне мал. Также, признала ученый, некоторые другие вещества из желудка идентифицированы не были.

Слушания в рамках дознания проходят в Центральном уголовном суде в Лондоне и продлятся четыре дня, но, по данным источника РИА Новости в суде, на этом дознание может не завершиться. Проводит дознание коронер Николас Хилльярд.

Сорокачетырехлетний предприниматель Александр Перепиличный скоропостижно скончался в 2012 году во время утренней пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж.

Обстоятельства смерти бизнесмена, чье имя СМИ связывали с "делом Магнитского", долго оставались невыясненными. После сообщений о том, что погибший в 2012 году в Британии Перепиличный сотрудничал со швейцарским следствием, якобы предоставляя ему информацию о налоговых махинациях российских чиновников, британское МВД распорядилось передать расследование этого дела в отдел по особо важным делам.

В июне 2013 года полиция британского графства Саррей объявила, что не обнаружила подозрительных обстоятельств в смерти Перепиличного.

Работу полиции, настаивающей на том, что все ее действия соответствовали установленному порядку и что у нее не было свидетельств связи Перепиличного с преступным миром, позднее раскритиковала юрист, представляющая фонд Hermitage Capitаl. Она заявила, что Перепиличный числился в базе данных Интерпола как подозреваемый в участии в отмывании денег, а это, по ее мнению, неминуемо должно было привлечь внимание британской полиции.

В марте 2017 года процесс был перенесен из коронерского суда Сассекса в центральный криминальный суд Лондона.

Супруга предпринимателя в первые недели расследования выразила "опасения по поводу безопасности", но на последних слушаниях не подтвердила эти показания. Она также сообщила, что незадолго до смерти услышала, как ее муж в телефонном разговоре с неизвестным лицом упоминал, что находится под давлением.

На фоне нынешних политических событий дело Перепиличного может получить дополнительное звучание, тем более что недавно глава комитета по вопросам внутренних дел палаты общин британского парламента, член Лейбористской партии Иветт Купер обратилась к главе МВД Амбер Радд с просьбой провести новые расследования 14 смертей, в которых, с ее точки зрения, мог быть "российский след". В список попало и расследование смерти Перепиличного, еще в любом случае не завершенное.