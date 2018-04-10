У НАТО нет причин не доверять Лондону по "делу Скрипаля", заявили в альянсе

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. У НАТО нет причин не доверять выводам Великобритании о причастности РФ к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявила замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер в интервью газете "Коммерсант".

"Выводы этой лаборатории (Портон Даун — прим. ред) – далеко не единственная информация, на основании которой власти Великобритании пришли к озвученным ими выводам. Они руководствовались и другими источниками информации. У членов НАТО нет причин не доверять доводам Великобритании", — сообщила Гетемюллер.

Она опровергла информацию о том, что на многие европейские страны оказывалось давление с тем, чтобы они присоединились к реакции на "дело Скрипаля".

"Мы к такой тактике привыкли. Россия пытается окружить этот инцидент туманом неопределенности и вбрасывать все новые и новые версии происшедшего. Но ни одна из них не основана на фактах. У нас нет причин не доверять выводам британской стороны относительно этой ситуации", — добавила она.