Макрон считает, что СВПБ по иранскому атому необходимо дополнить

ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Соглашение по иранской ядерной программе должно быть дополнено работой по ракетной ядерной программе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Ничего не позволит мне сегодня сказать, что он (договор – ред.) не соблюдается. Но он должен быть дополнен работой по баллистическим ракетам… Это мы должны обсуждать, и это работа, которую я бы хотел вести", — сказал Макрон.

"Нужно ли для того, чтобы эта работа была эффективной, положить конец СВПД? По моему мнению, нет", — подчеркнул он.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.