ВСУ во вторник 24 раза обстреляли территорию ДНР, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Украинские силовики 24 раза во вторник обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив при этом 170 мин и снарядов, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"С 3.05 до 20.53 (мск) ВСУ 24 раза обстреляли территорию ДНР. По территории республики выпущено 170 мин и снарядов, кроме того обстрелы велись с использованием гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия. Впервые с начала перемирия ВСУ использовали артиллерию калибром 152 миллиметра", — заявил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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