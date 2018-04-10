РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт считает "крайне необычным" обыск у адвоката Трампа

21:0210.04.2018
03980
© AP Photo / Susan Walsh Майкл Коэн. Архивное фотоМайкл Коэн. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обыск у Майкла Коэна, адвоката президента США Дональда Трампа, крайне необычен, и очевидно, что адвокат находится под следствием, считает юрист, экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
Трамп назвал позором и охотой на ведьм обыск в офисе его адвоката‍
ФБР в понедельник провело обыск в офисе и других помещениях Коэна и конфисковало документы.

"Я не знаю, что они нашли. Но, учитывая проведение обыска по ордеру суда, ясно, что Майкл Коэн находится под уголовным расследованием. Я не думаю, что они осуществляли обыск лишь для того, чтобы получить информацию о каком-либо другом лице", — сказал Маркс.

Он не исключает, что обыск может быть связан с так называемым "российским" расследованием в Минюсте США, с делом о выплатах со стороны Трампа экс-порнозвезде или с сообщениями о связях Коэна с украинским бизнесменом Виктором Пинчуком, который жертвовал средства фонду семьи Клинтон. Однако документы суда на сей счет засекречены, и это лишь область предположений, подчеркнул Маркс.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Адвокаты Трампа просят перенести рассмотрение иска порноактрисы в арбитраж
По его словам, если Коэн действительно находится под следствием, то он, скорее всего, больше не сможет быть адвокатом Трампа, по крайней мере до тех пор, пока расследование не завершится.

"Это очень необычно, чтобы (правоохранительные органы) получили ордер на обыск у адвоката. Большая часть адвокатских материалов защищена адвокатской тайной. Очевидно, у обвинения были очень серьезные аргументы, которые убедили судью выпустить ордер на обыск", — сказал Маркс.

Он также назвал "странными" комментарии президента Дональда Трампа, который назвал обыск у Коэна "нападением на страну". При этом эксперт признает, что формальное право делать подобные заявления у Трампа все же было.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Экс-порноактриса попросила суд вызвать Трампа для допроса под присягой
"Он президент и может говорить все, что пожелает. Не думаю, что он препятствует правосудию, делая заявления или реализуя свои президентские полномочия — например, в его власти назначать генпрокурора и его подчиненных. Но это странно, когда президент делает подобные заявления о министерстве юстиции, которое подчиняется ему самому", — сказал Маркс.

"Не стоит забывать, что ордер должен был быть одобрен судьей. В данном случае судья, который одобрил его, назначен самим президентом", — уточнил он.

"Вообще это повод для беспокойства, когда обыски по ордеру проходят у адвокатов, потому что их информация, защищенная адвокатской тайной, не должна раскрываться правительству", — заключил эксперт.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена