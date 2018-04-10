Эксперт считает "крайне необычным" обыск у адвоката Трампа

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обыск у Майкла Коэна, адвоката президента США Дональда Трампа, крайне необычен, и очевидно, что адвокат находится под следствием, считает юрист, экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

ФБР в понедельник провело обыск в офисе и других помещениях Коэна и конфисковало документы.

"Я не знаю, что они нашли. Но, учитывая проведение обыска по ордеру суда, ясно, что Майкл Коэн находится под уголовным расследованием. Я не думаю, что они осуществляли обыск лишь для того, чтобы получить информацию о каком-либо другом лице", — сказал Маркс.

Он не исключает, что обыск может быть связан с так называемым "российским" расследованием в Минюсте США, с делом о выплатах со стороны Трампа экс-порнозвезде или с сообщениями о связях Коэна с украинским бизнесменом Виктором Пинчуком, который жертвовал средства фонду семьи Клинтон. Однако документы суда на сей счет засекречены, и это лишь область предположений, подчеркнул Маркс.

По его словам, если Коэн действительно находится под следствием, то он, скорее всего, больше не сможет быть адвокатом Трампа, по крайней мере до тех пор, пока расследование не завершится.

"Это очень необычно, чтобы (правоохранительные органы) получили ордер на обыск у адвоката. Большая часть адвокатских материалов защищена адвокатской тайной. Очевидно, у обвинения были очень серьезные аргументы, которые убедили судью выпустить ордер на обыск", — сказал Маркс.

Он также назвал "странными" комментарии президента Дональда Трампа, который назвал обыск у Коэна "нападением на страну". При этом эксперт признает, что формальное право делать подобные заявления у Трампа все же было.

"Он президент и может говорить все, что пожелает. Не думаю, что он препятствует правосудию, делая заявления или реализуя свои президентские полномочия — например, в его власти назначать генпрокурора и его подчиненных. Но это странно, когда президент делает подобные заявления о министерстве юстиции, которое подчиняется ему самому", — сказал Маркс.

"Не стоит забывать, что ордер должен был быть одобрен судьей. В данном случае судья, который одобрил его, назначен самим президентом", — уточнил он.

"Вообще это повод для беспокойства, когда обыски по ордеру проходят у адвокатов, потому что их информация, защищенная адвокатской тайной, не должна раскрываться правительству", — заключил эксперт.