Эксперт считает "крайне необычным" обыск у адвоката Трампа

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обыск у Майкла Коэна, адвоката президента США Дональда Трампа, крайне необычен, и очевидно, что адвокат находится под следствием, считает юрист, экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.
"Я не знаю, что они нашли. Но, учитывая проведение обыска по ордеру суда, ясно, что Майкл Коэн находится под уголовным расследованием. Я не думаю, что они осуществляли обыск лишь для того, чтобы получить информацию о каком-либо другом лице", — сказал Маркс.
Он не исключает, что обыск может быть связан с так называемым "российским" расследованием в Минюсте США, с делом о выплатах со стороны Трампа экс-порнозвезде или с сообщениями о связях Коэна с украинским бизнесменом Виктором Пинчуком, который жертвовал средства фонду семьи Клинтон. Однако документы суда на сей счет засекречены, и это лишь область предположений, подчеркнул Маркс.
"Это очень необычно, чтобы (правоохранительные органы) получили ордер на обыск у адвоката. Большая часть адвокатских материалов защищена адвокатской тайной. Очевидно, у обвинения были очень серьезные аргументы, которые убедили судью выпустить ордер на обыск", — сказал Маркс.
Он также назвал "странными" комментарии президента Дональда Трампа, который назвал обыск у Коэна "нападением на страну". При этом эксперт признает, что формальное право делать подобные заявления у Трампа все же было.
"Не стоит забывать, что ордер должен был быть одобрен судьей. В данном случае судья, который одобрил его, назначен самим президентом", — уточнил он.
"Вообще это повод для беспокойства, когда обыски по ордеру проходят у адвокатов, потому что их информация, защищенная адвокатской тайной, не должна раскрываться правительству", — заключил эксперт.