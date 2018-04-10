СМИ: националисты сожгли георгиевскую ленточку у памятника матросу в Одессе

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Националисты сожгли георгиевскую ленточку возле памятника неизвестному матросу в День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, сообщило во вторник издание Cтрана.ua.
С 16 октября 1941 года по 9 апреля 1944 года Одесса была оккупирована немецко-румыно-фашистскими войсками. В период оккупации в городе действовали пять партизанских отрядов, 45 подпольных патриотических групп. За время оккупации, продолжавшейся 907 дней, в Одессе погибли 82 тысячи жителей, 78 тысяч человек были угнаны на принудительные работы в Германию.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.