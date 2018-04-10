СМИ: националисты сожгли георгиевскую ленточку у памятника матросу в Одессе

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Националисты сожгли георгиевскую ленточку возле памятника неизвестному матросу в День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, сообщило во вторник издание Cтрана.ua.

"В Одессе, где сегодня отмечают День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, к вечеру ситуация начала накаляться. К памятнику неизвестному матросу, где утром мирно прошли официальные мероприятия, пришли националисты. Их около 60 человек… Они сожгли георгиевскую ленту, которую кто-то положил к памятнику", — говорится в сообщении издания.

С 16 октября 1941 года по 9 апреля 1944 года Одесса была оккупирована немецко-румыно-фашистскими войсками. В период оккупации в городе действовали пять партизанских отрядов, 45 подпольных патриотических групп. За время оккупации, продолжавшейся 907 дней, в Одессе погибли 82 тысячи жителей, 78 тысяч человек были угнаны на принудительные работы в Германию.

Город был освобожден 10 апреля 1944 года в ходе Одесской операции, проведенной войсками 3-го Украинского фронта. Значительную помощь советским войскам в освобождении города оказали партизаны и подпольщики, вышедшие из катакомб и укрытий. В результате Одесской операции советские войска нанесли тяжелое поражение 6-й немецкой и 3-й румынской армиям.

На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.