В Судане освободили всех политических заключенных

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Судана Омар аль-Башир издал во вторник указ об освобождении всех политических заключенных страны, передает суданское новостное агентство SUNA.

Уточняется, что это решение было принято в ответ на призывы политических партий и сил к национальному диалогу.

В этом же сообщении говорится, что "эта мера призвана поднять национальный дух, укрепить внутригосударственное согласие и мир, а также способствовать укреплению внутриполитического климата для участия всех политических сил страны в государственных процессах и подготовке постоянной конституции страны".

Глава президентского кабинета Хатем Хасан Бахит заявил, что все органы государственной власти, к компетенции которых относится президентский указ, приступили к его выполнению.