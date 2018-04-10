Посольство направило в Форин-офис новую ноту о встрече со Скрипаль

ЛОНДОН, 10 апр — РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ направило в МИД Великобритании очередную ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами, сообщил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства.

Ранее представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.

"Вновь констатируем, что британская сторона отказывается предоставлять нам поддающуюся проверке информацию о здоровье и пожеланиях Юлии. Посольству ничего не известно о том, в каком состоянии она находится, выступает ли она от своего имени или за нее говорят британские власти, нарушая ее права. Подтверждаем наше желание встретиться с ней и убедиться в том, что у нее все хорошо. И уж как минимум мы срочно требуем доказательств того, что все действия в отношении Юлии осуществляются с ее добровольного согласия", — сообщил пресс-секретарь посольства.

"Посольством в Форин-офис направлена очередная нота с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией, которые британская сторона продолжает нарушать", — указал собеседник агентства.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.