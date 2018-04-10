В Хельсинки центральную станцию метро закрыли для пассажиров

ХЕЛЬСИНКИ, 10 апр — РИА Новости. Центральная станция метро Хельсинки, включающая выходы на центральный железнодорожный вокзал финской столицы, Rautatientori закрыта для пассажиров, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Станция Helsinki Rautatientori ("Железнодорожная площадь") главный транспортный узел в центре города Хельсинки.
"Остановились все 36 поездов метрополитена. Ошибка появилась в 16 часов (время совпадает с московским), через 15 минут система была перезапущена", — рассказал газете диспетчер метрополитена Марку Кари (Markku Kari).