В Варшаве открыли памятник жертвам смоленской авиакатастрофы

Памятник жертвам авиакатастрофы под Смоленском в Варшаве. 10 апреля 2018 года

Памятник жертвам авиакатастрофы под Смоленском в Варшаве. 10 апреля 2018 года

ВАРШАВА, 10 апр – РИА Новости. Памятник жертвам авиакатастрофы под Смоленском открыли в Варшаве во вторник в восьмую годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости.

Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Монумент воздвигнут на площади Пилсудского в центре польской столицы. Его основным элементом является гранитная конструкция со ступеньками, символизирующая трап самолета, уходящий в небо. На памятнике выбиты имена всех 96 жертв смоленской катастрофы.

В открытии монумента приняли участие все высшие руководители Польши – премьер-министр, президент, глава правящей партии, спикеры обеих палат парламента, министры и другие чиновники, а также представители общественных организаций, родственники погибших под Смоленском.

Во вторник по всей Польше проходят траурные мероприятия по поводу восьмой годовщины смоленской трагедии. По всей стране в костелах состоялись траурные богослужения, в минувший понедельник в сейме Польши состоялось торжественное открытие памятной таблички, посвященной памяти погибшего президента Польши Леха Качиньского.

Вечером по улицам Варшавы пройдет Марш памяти, который закончится перед президентским дворцом.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Польская комиссия по расследованию катастрофы под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.

Тем не менее, нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая работает до сих пор. Недавно польская прокуратура продлила срок расследования до конца текущего года.