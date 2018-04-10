В Варшаве открыли памятник жертвам смоленской авиакатастрофы

ВАРШАВА, 10 апр – РИА Новости. Памятник жертвам авиакатастрофы под Смоленском открыли в Варшаве во вторник в восьмую годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости.
Монумент воздвигнут на площади Пилсудского в центре польской столицы. Его основным элементом является гранитная конструкция со ступеньками, символизирующая трап самолета, уходящий в небо. На памятнике выбиты имена всех 96 жертв смоленской катастрофы.
В открытии монумента приняли участие все высшие руководители Польши – премьер-министр, президент, глава правящей партии, спикеры обеих палат парламента, министры и другие чиновники, а также представители общественных организаций, родственники погибших под Смоленском.
Во вторник по всей Польше проходят траурные мероприятия по поводу восьмой годовщины смоленской трагедии. По всей стране в костелах состоялись траурные богослужения, в минувший понедельник в сейме Польши состоялось торжественное открытие памятной таблички, посвященной памяти погибшего президента Польши Леха Качиньского.
Вечером по улицам Варшавы пройдет Марш памяти, который закончится перед президентским дворцом.
Польская комиссия по расследованию катастрофы под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.
Тем не менее, нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая работает до сих пор. Недавно польская прокуратура продлила срок расследования до конца текущего года.
"Żeby ten pomnik uczytelnił tę symbolikę pustki i lotniska będzie rozłożony na stałe długi dywan czerwony" https://t.co/7M7nz3Fy28— Metro Warszawa (@MetroWarszawa) 10 апреля 2018 г.