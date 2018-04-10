Главы МИД ЕС обсудят развитие ситуации по инциденту в Солсбери

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече 16 апреля обсудят развитие событий в связи с инцидентом в Солсбери и последовавшей затем высылкой из ряда стран дипломатов РФ, говорится в подтвержденной во вторник повестке встречи.

О том, что российская тематика заявлена одним из пунктов повестки встречи совета по иностранным делам, официально сообщалось еще на прошлой неделе.

"Министры иностранных дел обменяются мнениями по России. Они обсудят последнее развитие событий после инцидента в Солсбери. Обсуждение пройдет в свете итогов Евросовета 22-23 марта, включая высылку российских дипломатов из ряда стран ЕС и не входящих в ЕС государств", — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

В этом контексте "министры обсудят реализацию пяти руководящих принципов для отношений ЕС-РФ, которые были согласованы в марте 2016 года".

Эти принципы включают выполнение минских соглашений как ключевое условие любого существенного изменения позиции ЕС по отношению к России, укрепление отношений с восточными партнерами ЕС и другими соседями, в частности в Центральной Азии, укрепление устойчивости ЕС в сфере энергетической безопасности, гибридных угроз или стратегической коммуникации; необходимость избирательного взаимодействия с Россией по вопросам, представляющим интерес для ЕС; необходимость налаживания контактов между людьми и поддержки российского гражданского общества.

В повестке также значатся темы Сирии, в преддверии международной конференции в Брюсселе, и Ирана, в том числе иранской ядерной программы.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Ряд стран ЕС в знак солидарности с Лондоном выслали российских дипломатов.