Климкин назвал условия для встречи глав МИД "норманской четверки"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав МИД состоится, если "будет хотя бы небольшой шанс на успех".

Проведение министерской встречи в "нормандском формате" по украинскому урегулированию на полях конференции по безопасности в Мюнхене планировалось в феврале, однако встреча так и не состоялась. Позднее Климкин заявлял, что главы МИД "нормандской четверки" договорились провести встречу в ближайшее время.

Чудова розмова з нім.колегою Маасом,якого пам’ятаю як Міністра юстиції:) працюватимемо разом з питань безпеки, звільнення ув’язнених в РФ українців,формату миротв.місії на Донбасі. Зберемося в Нормандському форматі на рівні міністрів часом,якщо буде хоча б невеликий шанс на успіх — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 апреля 2018 г.

​"Соберемся в нормандском формате на уровне министров (в ближайшее время — ред.), если будет хотя бы небольшой шанс на успех", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter по итогам переговоров с немецким коллегой Гайко Маасом.

Ранее во вторник канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сообщила, что возможна встреча в мае в немецком Ахене лидеров Германии, Франции и Украины, но это не встреча в "нормандском формате".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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