Стабилизация ситуации в Донбассе невозможна из-за Киева, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Стабилизация обстановки в Донбассе возможна только при соблюдении Киевом минских договоренностей, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Хотелось бы отметить, что пока ВСУ (вооруженные силы Украины) не прекратят грубейшим образом игнорировать те нормативно-правовые документы, которые были подписаны в Минске, ни о какой стабилизации ситуации на Донбассе и речи быть не может", — заявил Марочко.
Он подчеркнул, что Народная милиция ЛНР "неукоснительно соблюдает минские договоренности".