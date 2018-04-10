Неизвестный сообщил о бомбе в здании суда в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 10 апр — РИА Новости. Неизвестный сообщил о бомбе, якобы заложенной в здании суда в центре Кишинева, передает во вторник агентство Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-секретаря генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии Лилиану Пушкашу.

"Во вторник после полудня поступило сообщение о бомбе в здании суда столичного сектора Центр. На месте находится спецмашина спасателей для мониторинга ситуации, а также сотрудники полиции и саперы", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, из здания суда эвакуирован весь персонал.

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