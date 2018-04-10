Возможности для взаимодействия с КНДР есть, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. 10 апреля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. 10 апреля 2018

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Москва и Пхеньян согласны, что взаимодействовать нужно в рамках, обозначенных ООН, возможность для этого есть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

"Рассмотрели состояние торгово-экономических связей, в прошлом месяце состоялось 8-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на котором были рассмотрены конкретные вопросы, позволяющие работать над расширением нашего товарооборота… в условиях действия тех решений, которые были приняты СБ ООН", — заявил российский министр.

"С обеих сторон есть понимание необходимости работать в этих рамках и возможности для этого существуют", — отметил Лавров.