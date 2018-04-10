Лавров назвал слухами данные об изменении формата обсуждения КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. 10 апреля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. 10 апреля 2018

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами данные об изменении формата обсуждения проблемы КНДР с "шестерку" на "четверку", без России и Японии.

"Эта тема в виде слуха появилась уже пару недель назад. Пятого апреля, когда здесь был с визитом министр иностранных дел КНР Ван И мы по-товарищески, по-партнерски прямо спросили у наших китайских друзей, правда ли это. Он категорически опроверг подобные слухи, назвав их "попыткой опять ловить рыбку в мутной воде". Так что ничего подобного не происходило, никаких планов у наших китайских коллег, как они нас заверили, не существует", — заявил Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам его переговоров с северокорейским коллегой.

Он отметил также, что шестисторонние переговоры являются "форматом, в рамках которого и необходимо обсуждать проблемы безопасности, проблемы денуклеаризации северо-восточной Азии, потому что эти проблемы касаются всех расположенных здесь стран, всех участников шестисторонних переговоров".