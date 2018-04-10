Лавров не обсуждал с главой МИД КНДР саммит Путина и Ким Чен Ына

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. 10 апреля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. 10 апреля 2018

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во вторник не обсуждался вопрос о саммите лидеров двух стран.

"Нет, сегодня мы этим вопросы не обсуждали. Оба лидера (Владимир Путин и Ким Чен Ын – ред.) регулярно обмениваются посланиями. Я убежден, что когда они сочтут оптимальным, целесообразным, они обсудят и возможность личного контакта ", — сказал Лавров журналистам.