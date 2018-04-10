Силовики вновь сорвали разведение сил у Станицы Луганской, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Украинские силовики в очередной раз сорвали разведение сил и средств на участке №1 у Станицы Луганской, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.

"Сегодня в очередной раз мы увидели, что Киев не желает выполнять взятые на себя обязательства в Минске", — сказал Марочко. Он уточнил, что патруль СММ ОБСЕ зафиксировал готовность Народной милиции ЛНР к разведению сил и средств.