МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Каких-либо точных договоренностей о встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что не опровергает слова помощника президента РФ Юрия Ушакова, заявившего ранее, что встреча состоится в ближайшем будущем. Песков отметил, что президенты условились поручить министру иностранных дел РФ и государственному секретарю США проработать над сроками и обсудить место проведения встречи.