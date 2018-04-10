МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Каких-либо точных договоренностей о встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока никаких договоренностей нет и особых контактов-то пока нет. Поэтому пока ждем. Вы знаете, что стоит дождаться, когда будет сформирована кандидатура госсекретаря в США, все-таки есть действующая договоренность двух президентов — Путина и Трампа — о том, что они поручат министру иностранных дел и госсекретарю поработать над этой темой", — ответил Песков на просьбу прокомментировать информацию о том, что Путин может посетить Вашингтон в конце апреля.

Песков подчеркнул, что не опровергает слова помощника президента РФ Юрия Ушакова, заявившего ранее, что встреча состоится в ближайшем будущем. Песков отметил, что президенты условились поручить министру иностранных дел РФ и государственному секретарю США проработать над сроками и обсудить место проведения встречи.