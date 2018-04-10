Лавров хочет обсудить с главой МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. 10 апреля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. 10 апреля 2018

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что его переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо позволят обсудить ситуацию на Корейском полуострове и безопасность в регионе.

"Надеюсь, что сегодняшние переговоры позволят нам подробно поговорить и о двусторонней повестке дня и обсудить и региональные, и международные дела, включая ситуацию на Корейском полуострове и вопросы поддержания мира и безопасности в Северо-Восточной Азии", — сказал Лавров перед началом переговоров с главой МИД КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие, санкции против Пхеньяна.

Идут переговоры. Возможно, северокорейский министр расскажет про планы встречи Ким Чен Ына с Трампом, про межкорейский саммит. #NorthKorea pic.twitter.com/2tNeiQGsDH — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 10 апреля 2018 г.

Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании "дорожной карты" рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне 2017 года. Первым этапом плана, который иногда называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.