И.о. госсекретаря США обсудил с Борисом Джонсоном ответ на "химатаку" в САР

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. И.о. госсекретаря США Джон Салливан и глава МИД Великобритании Борис Джонсон обсудили в понедельник ситуацию в Сирии, а также возможный ответ международного сообщества на предполагаемую химатаку в Думе, говорится в заявлении госдепартамента США.

"И.о. госсекретаря Джон Салливан дважды по телефону обсудил с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном предполагаемую атаку с применением химического оружия в Думе (Сирия), которая унесла десятки жизней невинных граждан и нанесла вред еще нескольким сотням человек", — говорится в сообщении.

"Два главы внешнеполитических ведомств обсудили ответ международного сообщества и возможные дальнейшие шаги, которые американские и британские правительства могли бы предпринять при взаимодействии с другими партнерами", — добавляется там же.