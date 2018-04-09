Профсоюз моряков посоветовал застрявшим в Намибии россиянам найти адвоката

КАЛИНИНГРАД, 9 апр — РИА Новости. Калининградский профсоюз моряков советует российскому экипажу судна, застрявшему в Намибии без зарплаты, обратиться к адвокатам.
В понедельник со ссылкой на второго секретаря посольства РФ в Намибии Юрия Цветкова сообщалось, что посольство находится в контакте с капитаном судна, застрявшего в порту Уолфиш-Бей. Тем не менее, экипаж, в составе которого 34 гражданина России, за содействием к российским дипломатам не обращался. Консульский отдел выясняет подробности ситуации с моряками.
По его словам, профсоюз обратился в морскую миссию Намибии с просьбой рекомендовать адвоката для решения финансовых проблем экипажа, что является обычной ситуацией в подобных случаях и не носит статуса официального обращения, а имеет рекомендательный характер.