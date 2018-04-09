Японец 20 лет удерживал в клетке психически больного сына

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В японской префектуре Хиого полицейские арестовали мужчину, державшего в клетке своего психически больного сына, сообщает The Japan Times.

Власти узнали о происходящем благодаря соцработнику, приходившему в дом к семье Ямасаки. По информации издания, 73-летний глава семейства начал сажать сына в клетку, когда тому было шестнадцать лет (сейчас ему 42 года. — Прим. ред.). Задержанный утверждает, что из-за заболевания подросток становился крайне агрессивным, поэтому его нельзя было "просто так" оставить дома.

Деревянная клетка была высотой около метра, шириной 90 сантиметров и длиной 1,8 метра. Ее установили в чулане рядом с домом. На полу помещения располагался лист пластика, оно также было оснащено кондиционером.

Отец раз в два дня выводил сына в душ и кормил его. Как отмечает издание, серьезных проблем со здоровьем у 42-летнего мужчины не наблюдалось.