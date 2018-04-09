МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Николай Патрушев и Ли Ён Хо обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также перспективы развития межкорейского диалога", — говорится в сообщении.