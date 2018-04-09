На Украине поезда следуют с опозданием из-за аварии

Реакция на события на Украине. Апрель 2018 (28)

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. Несколько пассажирских поездов идут с задержкой до двух часов из-за аварии на железной дороге во Львовской области, сообщает пресс-служба "Украинских железных дорог" на своем сайте.

Ранее СМИ сообщили, что в понедельник произошла авария на железной дороге во Львовской области Украины, движение на этом участке было приостановлено.

"В связи с организацией резервных маршрутов на Львовской железной дороги задерживается ряд пассажирских поездов… Время задержки пассажирских поездов составляет от 30 минут до двух часов", — говорится в сообщении.

Компания подтвердила, что в понедельник утром на станции Задворье Львовской дирекции железнодорожных перевозок сошли с пути 10 вагонов грузового поезда.

По данным компании, на указанном участке приостановлено движение по парной колее, что привело к задержки ряда пассажирских поездов. Железнодорожники организовали резервные маршруты для пропуска поездов.

Сообщается, что на место происшествия для ликвидации последствий схода и восстановления движения поездов оперативно выехали аварийно-восстановительные подразделения и специальная техника Львовской железной дороги. На месте работает экспертная комиссия, которая устанавливает причины ЧП.