На мясокомбинате в Раквере произошла новая утечка аммиака

ТАЛЛИН, 9 апр – РИА Новости. На Раквереском мясокомбинате в Эстонии произошла уже вторая за два года утечка аммиака.

Как сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на местные СМИ, инцидент случился в 6:38 утра в понедельник. Утечка произошла во время технических работ. Сейчас ее ликвидировали.

Запасы аммиака на расположенном в деревне Роодевялья мясокомбинате применяется в холодильных установках. Общий объем ядовитой жидкости составляет около 40 тонн.

Аналогичная утечка на Раквереском предприятии произошла в январе 2016 года. Тогда в результате инцидента погиб один работник, трое пострадали.

Аммиак опасен при вдыхании, он вызывает сильный кашель и удушье. При контакте с кожей — жгучую боль, отек и ожог. Высокие концентрации вещества могут привести к смертельному исходу.

Раквереский комбинат за последние месяцы неоднократно становился объектом внимания прессы. Начиная с 6 февраля более двух десятков работников скотобойни Раквереского мясокомбината объявили бессрочную забастовку, чтобы добиться повышения заработной платы. Ее поддержали профсоюзы Эстонии и Финляндии.

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