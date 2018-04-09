ГП опубликовала документы о получении Березовским убежища в Британии

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ обнародовала документы по делу Бориса Березовского, согласно которым он получил политическое убежище в Великобритании после ложного доноса о подготовке на него покушения российскими спецслужбами. Документы представлены на канале ведомства в Telegram.

Опубликованы, в частности, заявление ответчика по иску Березовского Владимира Терлюка о причинах получения бизнесменом политического убежища, а также обращение ГП РФ в МВД Великобритании с просьбой защитить свидетелей по данному делу и с установленными фактами угроз Терлюку.

"Прошу предоставить мне государственную защиту как на территории РФ, так и на территории Великобритании в связи с наличием реальной угрозы моей жизни и здоровью со стороны Бориса Березовского, Александра Литвиненко, Алика Гольдфарба, поскольку мною даны показания, изобличающие этих лиц в создании заведомо ложных доказательств подготовки российскими спецслужбами покушения на Березовского для получения им убежища в Великобритании", — следует из опубликованного заявления проживающего в Великобритании Терлюка.

Генпрокуратура РФ также опубликовала официальное обращение от 7 августа 2006 года к министру внутренних дел Великобритании Джону Риду, где указала, что в ходе предварительного следствия установлены факты угроз и запугивания Терлюка со стороны Березовского, Литвиненко и Гольдфарба. Таким образом, по данным ведомства, его пытались склонить к даче ложных показаний по якобы подготовке спецслужбами РФ покушения на Березовского.

Согласно обнародованным данным, в октябре 2006 года МВД Великобритании направило в ГП РФ письмо, где отказало в организации государственной защиты свидетелей по делу Березовского. Как заявило британское министерство, защита свидетелей выходит за рамки оказания взаимной правовой помощи. Генпрокуратуре РФ было рекомендовало решить данный вопрос через Интерпол.

По данным Генпрокуратуры РФ, в сентябре 2003 года сотрудники Скотланд-Ярда допрашивали Терлюка по вопросам его принадлежности к российским спецслужбам и наличия у него задания убить Березовского с использованием отравляющего вещества. Терлюк категорически отверг эти утверждения и дал подробные показания обо всех обстоятельствах организованной Березовским инсценировки покушения на него с целью получения убежища в Великобритании, а также о действиях Александра Литвиненко, Александра Гольдфарба (вице-президент зарегистрированного в США Международного фонда гражданских свобод, финансировавшегося Березовским) и других лиц, причастных к проведению этой провокации. Впоследствии Терлюк в 2010 году подтвердил эти показания под присягой в Высоком суде справедливости Англии и Уэльса на процессе против Березовского.