В МВД Германии считают, что новая атака может произойти в любой момент

Наезд грузовика на толпу в Германии (44)

Полицейские рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

Полицейские рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Власти Германии исходят из того, что в любой момент может произойти новая атака, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, комментируя субботние события в Мюнстере, где грузовик наехал на посетителей ресторана.

"У нас по-прежнему очень напряженное положение с безопасностью в Германии", — приводит газета Welt слова Зеехофера. "Это означает, что стоит исходить из того, что атака может произойти в любой момент", — сказал министр.

Он отметил, что органы государственной безопасности ФРГ должны быть бдительными и готовыми "принять меры, если, по их мнению, это необходимо".

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик. Погибли трое, включая покончившего с собой водителя, 20 пострадали. Зеехофер заявил, что инцидент в Мюнстере показал, что обеспечить абсолютную безопасность, несмотря на все усилия государства, невозможно.