Полиция проверит подозрительный фургон у Букингемского дворца

ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак. Столичная полиция Лондона проверяет подозрительный фургон, остановившийся в неположенном месте неподалеку от Букингемского дворца – столичной резиденции королевы Елизаветы Второй, сообщил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

"Сегодня в 07.51 (09.51) утра мы были вызваны на Birdcage Walk, где остановился микроавтобус. Водитель автомобиля – мужчина 30 с чем-то лет — был задержан по подозрению в нарушении общественного порядка. Улица оцеплена, в настоящий момент специалисты проверяют машину", — сказал представитель полиции.