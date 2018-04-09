Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (89)

ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, силовики выпустили по территории ДНР 11 мин, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Мариупольское направление: минометы (калибром) 120 миллиметров — пять мин, 82 миллиметра – шесть мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 303 единицы", — сказал представитель ДНР в СЦКК.