В Таиланде отложили суд над Лесли и Рыбкой

БАНГКОК, 9 апр — РИА Новости. Суд над Александром Кирилловым (Алекс Лесли) и Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) и другими фигурантами дела о нелегальном "секс-тренинге" в курортном городе Паттайя не сможет состояться 11 апреля из-за новых обвинений в адрес подсудимых, сообщил РИА Новости в понедельник работающий по делу адвокат Саттхапхон Сийоха.

Ранее он сообщал РИА Новости о том, что подал заявку в суд на перенос заседания по делу о "секс-тренинге" с 17 апреля, на которое оно было назначено, на более ранний срок, 11 апреля.

"Я надеялся, что удастся перенести заседание суда на более ранний срок в связи с тем, что мои подзащитные выразили желание признать себя виновными. Однако с появлением новых обвинений в их отношении в полиции Паттайи, судебное заседание, по-видимому, не сможет состояться 11 апреля, так как суд должен задать моим подзащитным вопрос о признании или непризнании вины по новым обвинениям и выбрать меру пресечения, но по новым обвинениям еще ведется полицейское дознание, и оно точно не закончится до среды", — сказал юрист агентству.

"На самом деле, я не уверен даже, пройдет ли заседание 17 апреля, так как на этой неделе начинается празднование Сонгкрана, и с 11 по 17 апреля никто, кроме дежурных служб, работать не будет", — добавил адвокат.

Сонгкран, традиционный тайский Новый год, празднуется в середине апреля и является в Таиланде одним из главных праздников года. Официально выходными для госслужащих и банков будут 12-16 апреля, однако многие частные предприятия и организации объявляют выходными для своих работников целую неделю с11 по 17 апреля. Кроме того, по существующей традиции, в Паттайе основной пик празднования приходится на 18-19 апреля, так как в первые семь дней праздника из Паттайи, где очень мало коренного населения, многие уезжают в родные провинции, чтобы встретить праздник с родными.

Против Лесли, Рыбки и еще пятерых фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге", помимо обвинений в нелегальном предпринимательстве и нелегальной трудовой деятельности, выдвинуты обвинения в соучастии в попытке изнасилования, сексуальных домогательствах в физической форме и организации проституции. Основным обвиняемым по новым обвинениям является один из "секс-тренеров", также арестованный и находящийся вместе с Лесли, Рыбкой и другими обвиняемыми в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке.