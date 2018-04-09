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В мире

В Таиланде отложили суд над Лесли и Рыбкой

Сюжет:
Задержание в Таиланде "секс-инструкторов" из России (35)
07:4709.04.2018
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© AP Photo / Sakchai LalitАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Бангкоке. Архивное фотоАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Бангкоке. Архивное фото
© AP Photo / Sakchai Lalit

БАНГКОК, 9 апр — РИА Новости. Суд над Александром Кирилловым (Алекс Лесли) и Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) и другими фигурантами дела о нелегальном "секс-тренинге" в курортном городе Паттайя не сможет состояться 11 апреля из-за новых обвинений в адрес подсудимых, сообщил РИА Новости в понедельник работающий по делу адвокат Саттхапхон Сийоха.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов после задержания в Паттайе
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Рыбке и Лесли грозит в Таиланде до двадцати лет тюрьмы
Ранее он сообщал РИА Новости о том, что подал заявку в суд на перенос заседания по делу о "секс-тренинге" с 17 апреля, на которое оно было назначено, на более ранний срок, 11 апреля.

"Я надеялся, что удастся перенести заседание суда на более ранний срок в связи с тем, что мои подзащитные выразили желание признать себя виновными. Однако с появлением новых обвинений в их отношении в полиции Паттайи, судебное заседание, по-видимому, не сможет состояться 11 апреля, так как суд должен задать моим подзащитным вопрос о признании или непризнании вины по новым обвинениям и выбрать меру пресечения, но по новым обвинениям еще ведется полицейское дознание, и оно точно не закончится до среды", — сказал юрист агентству.

"На самом деле, я не уверен даже, пройдет ли заседание 17 апреля, так как на этой неделе начинается празднование Сонгкрана, и с 11 по 17 апреля никто, кроме дежурных служб, работать не будет", — добавил адвокат.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов после задержания в Паттайе. Архивное фото
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Тайский следователь подтвердил, что Рыбку и Лесли обвиняют в изнасиловании
Сонгкран, традиционный тайский Новый год, празднуется в середине апреля и является в Таиланде одним из главных праздников года. Официально выходными для госслужащих и банков будут 12-16 апреля, однако многие частные предприятия и организации объявляют выходными для своих работников целую неделю с11 по 17 апреля. Кроме того, по существующей традиции, в Паттайе основной пик празднования приходится на 18-19 апреля, так как в первые семь дней праздника из Паттайи, где очень мало коренного населения, многие уезжают в родные провинции, чтобы встретить праздник с родными.

Против Лесли, Рыбки и еще пятерых фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге", помимо обвинений в нелегальном предпринимательстве и нелегальной трудовой деятельности, выдвинуты обвинения в соучастии в попытке изнасилования, сексуальных домогательствах в физической форме и организации проституции. Основным обвиняемым по новым обвинениям является один из "секс-тренеров", также арестованный и находящийся вместе с Лесли, Рыбкой и другими обвиняемыми в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Kanakis
Как они там бедные, столько времени без секса.
07:51
09.04.2018
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