В Таиланде отложили суд над Лесли и Рыбкой

БАНГКОК, 9 апр — РИА Новости. Суд над Александром Кирилловым (Алекс Лесли) и Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) и другими фигурантами дела о нелегальном "секс-тренинге" в курортном городе Паттайя не сможет состояться 11 апреля из-за новых обвинений в адрес подсудимых, сообщил РИА Новости в понедельник работающий по делу адвокат Саттхапхон Сийоха.
"Я надеялся, что удастся перенести заседание суда на более ранний срок в связи с тем, что мои подзащитные выразили желание признать себя виновными. Однако с появлением новых обвинений в их отношении в полиции Паттайи, судебное заседание, по-видимому, не сможет состояться 11 апреля, так как суд должен задать моим подзащитным вопрос о признании или непризнании вины по новым обвинениям и выбрать меру пресечения, но по новым обвинениям еще ведется полицейское дознание, и оно точно не закончится до среды", — сказал юрист агентству.
"На самом деле, я не уверен даже, пройдет ли заседание 17 апреля, так как на этой неделе начинается празднование Сонгкрана, и с 11 по 17 апреля никто, кроме дежурных служб, работать не будет", — добавил адвокат.
Против Лесли, Рыбки и еще пятерых фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге", помимо обвинений в нелегальном предпринимательстве и нелегальной трудовой деятельности, выдвинуты обвинения в соучастии в попытке изнасилования, сексуальных домогательствах в физической форме и организации проституции. Основным обвиняемым по новым обвинениям является один из "секс-тренеров", также арестованный и находящийся вместе с Лесли, Рыбкой и другими обвиняемыми в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке.