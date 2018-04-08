В ЛНР рассказали, чего ждут от встречи глав МИД в "нормандском формате"

ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко выразил надежду, что факт обстрела полевого медицинского пункта в Донбассе поднимут на ближайшей встрече глав МИД в "нормандском формате", а также на переговорах в Минске.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что один военнослужащий Народной милиции погиб, один получил ранение в результате обстрела полевого медицинского пункта со стороны ВСУ в субботу. В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Мы надеемся, что данным бесцеремонным, преступным и антигуманным действиям ВСУ дадут соответствующую оценку на предстоящей встрече глав МИД "нормандского формата" и ближайшей встрече трехсторонней контактной группы в Минске 18 апреля", — сказал Марочко журналистам.

Он уточнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.

Проведение министерской встречи в "нормандском формате" по украинскому урегулированию на полях конференции по безопасности в Мюнхене планировалось в феврале, однако встреча так и не состоялась. Позднее глава МИД УКраины Павел Климкин заявлял, что главы МИД "нормандской четверки" договорились провести встречу в ближайшее время.