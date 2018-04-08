Посольство на Украине работает над возвращением экипажа "Норда" в Россию

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Экипаж российского рыболовецкого судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море, имел все законные права пересечь границу Украины, сейчас прорабатывается вопрос его возвращения в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Киеве.

Ранее погранслужба Украины заявила, что экипаж российского рыболовецкого судна "Норд" пытался незаконно покинуть территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

"Сотрудники генконсульства в Харькове сопровождали членов экипажа, которые собирались вернуться в Россию через пункт пропуска. Однако украинская погранслужба их не пропустила под надуманными предлогами", — сообщили РИА Новости в пресс-службе, отметив, что члены экипажа имели на руках все необходимые документы.

По его словам, члены экипажа сейчас находятся в Харькове. "Они не в консульстве, они не арестованы. Сейчас прорабатываются дальнейшие шаги по скорейшему возвращению на родину. Адвокаты и наши коллеги их сопровождают", — сообщил представитель посольства.

Он также добавил, что представители консульства в Одессе и посольства поддерживают связь с адвокатами капитана, который находится под следствием.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Капитану инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", за что грозит до пяти лет лишения свободы.