В Индии членов парламента задержали за сидячую забастовку у резиденции Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр — РИА Новости. Ряд высокопоставленных членов парламента Индии, состоящих в партии "Телугу Десам" (Telugu Desam Party, TDP), задержаны в воскресенье за проведение сидячей забастовки возле резиденции премьер-министра страны Нарендры Моди, сообщает издание Indian Express.

Участники протестной акции требовали, чтобы глава индийского правительства предоставил штату Андхра Прадеш особый статус. Они утверждают, что соответствующее обещание Моди дал после того, как в 2014 году область Тегангана была выделена в отдельный штат. Особый статус позволил бы местным властям претендовать на дополнительное финансирование из Нью-Дели, необходимое для развития нового административного центра штата — города Амравати.

Andhra Pradesh special status: TDP MPs detained for protesting outside PM’s residencehttps://t.co/CicGvhSbq5 — The Indian Express (@IndianExpress) April 8, 2018

"Премьер-министр — человек, которому предстоит принять решение об особом статусе для Андхра Прадеш. Он должен сдержать свои обещания, поэтому мы обращаем наши требования к нему", — прокомментировал один из задержанных парламентариев Джайдев Галла.

СМИ сообщают, что участники протестной акции не понесут уголовной ответственности и будут отпущены на свободу сегодня же.

После серии безуспешных попыток добиться предоставления штату Андхра Прадеш особого статуса партия "Телугу Десам" в марте текущего года объявила о выходе из правящей правоцентристской коалиции Индии. Как отмечалось ранее, в настоящее время эта партия занимает 16 мест в Лок сабха — нижней палате парламента Индии, а потому ее выход не угрожает распадом коалиции.