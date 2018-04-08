Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Мюнстере

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель в связи с трагедией в Мюнстере, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру и федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель в связи с трагедией, произошедшей в городе Мюнстер", — говорится в сообщении.

Глава государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Трагедия в Мюнстере

Накануне в немецком городе Мюнстер грузовик совершил наезд на посетителей уличного кафе. В результате инцидента погибли три человека, еще двадцать пострадали. Среди погибших — виновник происшествия, который, предположительно, находился за рулем транспортного средства. В правоохранительных органах отмечают, что он покончил с собой.

Сотрудники спецназа обыскали грузовик и нашли в нем пистолет, от которого под ковриком транспортного средства шел провод. Однако подозрение сотрудников правоохранительных органов, что провод ведет взрывному устройству, оказалось ложным.

При этом в полиции отметили, что преждевременно называть инцидент в Мюнстере террористическим актом до завершения расследования.

Наезд грузовика на людей в Мюнстере Наезд грузовика на людей в Мюнстере

Личность водителя

Как рассказал Глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль, водитель въехавшего в толпу людей грузовика был гражданином Германии. Он также отметил, что правоохранители пока не выявили исламистского контекста в инциденте.

"Преступник, который после трех часов дня намеренно въехал в толпу людей… был гражданином Германии, а не беженцем, как это вновь повсюду предполагалось", — сказал Ройль.

Он также отметил, что правоохранители устанавливают детали инцидента.

Издание Bild, в свою очередь, сообщило после инцидента в Мюнстере, что наезд на людей совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, который не имел ранее судимостей. При этом мужчина ранее пытался покончить с собой.

В полиции Мюнстера, комментируя трагедию, отметили, что правоохранители пока не установили мотивы преступника.

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