Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Мюнстере

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель в связи с трагедией в Мюнстере, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Трагедия в Мюнстере
Сотрудники спецназа обыскали грузовик и нашли в нем пистолет, от которого под ковриком транспортного средства шел провод. Однако подозрение сотрудников правоохранительных органов, что провод ведет взрывному устройству, оказалось ложным.
При этом в полиции отметили, что преждевременно называть инцидент в Мюнстере террористическим актом до завершения расследования.
Личность водителя
Как рассказал Глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль, водитель въехавшего в толпу людей грузовика был гражданином Германии. Он также отметил, что правоохранители пока не выявили исламистского контекста в инциденте.
Он также отметил, что правоохранители устанавливают детали инцидента.
Издание Bild, в свою очередь, сообщило после инцидента в Мюнстере, что наезд на людей совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, который не имел ранее судимостей. При этом мужчина ранее пытался покончить с собой.
В полиции Мюнстера, комментируя трагедию, отметили, что правоохранители пока не установили мотивы преступника.