Яковенко попросит Скотланд-Ярд поделиться информацией о смерти Глушкова

ЛОНДОН, 7 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посол России в Британии Александр Яковенко запросит встречу с главой полиции Лондона и попросит Скотланд-Ярд детально проинформировать о ходе расследования смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова. С таким заявлением выступила дипмиссия.

Дипломаты подчеркнули, что убийство Глушкова имеет для России не только криминальное, но и политическое измерение.

"Как известно из британской прессы, смерть российского гражданина произошла при весьма странных и загадочных обстоятельствах сразу после отравления семьи Скрипалей. Посол планирует воспользоваться советом Форин-офиса и запросить встречу с главой полиции Лондона, с тем чтобы предложить британской стороне проинформировать нас детально о ходе расследования", — говорится в заявлении.

Дипмиссия также сообщила, что нота МИД Британии относительно смерти Глушкова оказалась фактически бессодержательной, в ней нет никакой информации, кроме отсылки к полиции, если возникнут вопросы.

"Посольство задавало лишь один вопрос британским властям — детально информировать нас о ходе расследования гибели российского гражданина. Именно на этот вопрос не получен ответ ни от полиции, ни от Форин-офиса, что не может не вызывать сожалений", — отмечают дипломаты.

Они напомнили, что со времени смерти Глушкова прошел уже практически месяц и, как и в случае с отравлением Скрипалей, Британия никакой информации не предоставляет. "После наших неоднократных обращений нам не остается ничего, кроме как предположить, что, скорее всего, это делается преднамеренно", — говорится в заявлении.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в марте. Скотланд-Ярд сообщал, что пока следствие считает его смерть "необъяснимой". Полиция заявила, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. Следственный комитет России возбудил по факту убийства Глушкова уголовное дело.