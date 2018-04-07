Порошенко пообещал украинцам победу в Донбассе

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война в его стране закончится победой киевских властей. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

"Уверен, на нашей земле воцарится мир. Война закончится нашей победой, поскольку правда за нами", — заявил Порошенко.

Впевнений, на нашій землі запанує мир.



Війна закінчиться нашою перемогою, адже правда – за нами! pic.twitter.com/K41InKtVKP — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2018 г.

К записи приложено видео. "Война закончится нашей победой — у меня в этом нет никаких сомнений. Не только потому, что у нас лучшие вооруженные силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы разрушили все сценарии Путина о Новороссии, Малороссии, расколе страны и обо всем в этом духе, в том числе потому, что с нами правда. И в Страстную неделю могу сказать, что с нами Господь Бог и мы победим", — говорит Порошенко в своем заявлении.