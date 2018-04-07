В Общественной палате раскритиковали новые антироссийские санкции США

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Новые санкции США в отношении России только усложнят и без того трудные взаимоотношения двух стран, это тупиковый путь, лишенный смысла, сообщила РИА Новости глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

"Санкции только усложняют и так трудные взаимоотношения между нашими странами. Это тупиковый метод. Представители и Штатов, и Европы, как политической элиты, так и экономической, сами не раз говорили, что они ни к чему хорошему не приведут, никаких результатов не дают. А возможно здесь и пострадают какие-то их компании, которые хотели бы наладить сотрудничество с нашими соотечественниками. В арсенале США больше не имеется вариантов разрешения проблемы, кроме как этого – самого простого, но и самого бессмысленного", — заявила Сутормина.

По ее словам, США просто "создали себе очередной инфоповод".

"Сегодня-завтра все СМИ в очередной раз поговорят о "плохих" русских, а потом снова всё затихнет, до очередного антироссийского заявления или инициативы", — добавила член ОП РФ.