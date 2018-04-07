СМИ: надпись на сумке вызвала панику в австралийском аэропорту

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сумка со сделанной от руки надписью "Бомба в Брисбен" (Bomb to Brisbane) спровоцировала панику в аэропорту Брисбена, сообщает канал Yahoo7.
Одна из пассажирок призналась, что растерялась, увидев эту сумку. "Она была вместе с кучей других сумок, и я просто увидела слово "бомба". Я не знала, как на это реагировать, я подумала, что, может, это шутка", — описала она.
Passengers at Brisbane Airport were left stunned after luggage emblazoned with 'bomb' made its way along the baggage carousel.#7News https://t.co/lbPaePZ2y0— 7News Yahoo7 (@Y7News) April 4, 2018
Потом женщина увидела, как к сумке подходит полицейский, и поняла, что ситуация серьезная. Офицерам на сумку указал другой пассажир.
"Территорию оцепили, нас быстро увели подальше оттуда", — добавила собеседница Yahoo7.
Полиция задержала хозяйку сумки, 65-летнюю индианку по имени Венката Лакшми, которая объяснила, что Bomb на ее сумке означала название города Бомбей (старое название Мумбаи — ред.).
Ее дочь Деви рассказала, что Венката отправилась в Австралию на празднование 65-летия. Она немного боялась лететь одна и решила написать на сумке город отправления и место назначения.
"Она стала писать "Bombay", но поняла, что места не хватает, и оставила Bomb to Brisbane, а внизу подписала "Мумбаи", — отметила Деви.