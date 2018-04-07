Вильнюс присоединился к международному дню боев подушками

ВИЛЬНЮС, 7 апр — РИА Новости. Международный день боев подушками впервые был проведен в Вильнюсе на центральной площади столицы Литвы, десятки молодых людей без ущерба для здоровья дрались подушками, сообщает корреспондент РИА Новости.
Вильнюс активно присоединился к празднованию Международного дня боёв подушками. pic.twitter.com/QrTNKCt5bY— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 7 апреля 2018 г.
Ровно в 15.00 (время совпадает с мск) на Кафедральной площади Вильнюса собралось несколько десятков человек, в основном молодежь, с подушками в руках, которые в назначенное время набросились друг на друга.
Международный день боев подушками – символ пробуждения после холодной зимы и способ избавиться от стресса.