В Совфеде назвали "абсурдом" слова Парубия об угрозе "Северного потока — 2"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Слова председателя Верховной рады Андрея Парубия о том, что "Северный поток — 2" может представлять для Украины военную угрозу, являются абсурдом, заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Я вообще не помню, чтобы Парубий что-то умное говорил в своей политической карьере", — отметил он и призвал Киев больше концентрироваться на внутренних проблемах страны.

По словам Цекова, "Северный поток — 2" не представляет никакой угрозы и для Евросоюза.

"Евросоюз заинтересован в строительстве "Северного потока — 2". Это исключительно коммерческий проект, который обеспечит их промышленность и бытовую сферу дешевым газом, а также гарантирует надежные поставки", — пояснил политик.

На его взгляд, Россия и страны типа Германии расценивают проект именно так. А для украинцев, американцев и "страдающих русофобией" стран Прибалтики это все политика, считает он.

Ранее замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал слова Парубия бредом. По словам депутата, все попытки Киева саботировать проект обречены на провал.

О том, что запуск "Северного потока — 2" может нести "прямые милитаристские угрозы" со стороны России, Парубий заявил на заседании круглого стола на тему "Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента".