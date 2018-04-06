В столкновениях на границе сектора Газа погибли восемь палестинцев за день

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

ИЕРУСАЛИМ, 6 апр — РИА Новости. Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильской армией на границе с сектором Газа, достигло восьми человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины, полученном в распоряжение РИА Новости.

Ранее сообщалось о шести погибших и более 1070 пострадавших.

"Число палестинцев, погибших от пуль израильской армии неподалеку от границы с Газой, увеличилось до восьми, среди них один ребенок", — говорится в заявлении.

В анклаве проходит вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

Неделю назад, когда начался "Великий марш возвращения", жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец. Прошлая пятница считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.