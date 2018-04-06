В стычках на границе сектора Газы в пятницу погибли четыре палестинца

ГАЗА, 6 апр — РИА Новости. Четверо палестинцев погибли, почти 800 пострадали от пуль и газа в пятницу в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
В анклаве в пятницу проходит вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.
"Погиб еще один палестинец в центральной части сектора Газа. Итог по состоянию на 19.00 (совпадает с мск): четверо погибших и 780 пострадавших от различных причин", — сказал собеседник агентства.
"Под прикрытием дымовой завесы продолжаются попытки пересечь или повредить пограничные заграждения, нападения на военнослужащих с использованием взрывных устройств и бутылок с зажигательной смесью", — сказано в армейской сводке.
О наличии потерь с израильской стороны не сообщается.
Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.