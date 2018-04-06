В стычках на границе сектора Газы в пятницу погибли четыре палестинца

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 6 апр — РИА Новости. Четверо палестинцев погибли, почти 800 пострадали от пуль и газа в пятницу в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

В анклаве в пятницу проходит вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

"Погиб еще один палестинец в центральной части сектора Газа. Итог по состоянию на 19.00 (совпадает с мск): четверо погибших и 780 пострадавших от различных причин", — сказал собеседник агентства.

Израильские военные признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных из примерно 20 тысяч участников беспорядков, которые идут на пяти участках совместной границы.

"Под прикрытием дымовой завесы продолжаются попытки пересечь или повредить пограничные заграждения, нападения на военнослужащих с использованием взрывных устройств и бутылок с зажигательной смесью", — сказано в армейской сводке.

О наличии потерь с израильской стороны не сообщается.

Неделю назад, когда начался "Великий марш возвращения", жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец с учетом умерших впоследствии от ран в больницах. Прошлая пятница считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.