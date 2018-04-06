Врачи заявили об улучшении состояния Скрипаля

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния и идет на поправку. Об этом рассказала представитель больницы в Солсбери Кристина Бланшард.

"Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, его состояние более не критическое", — привели РИА Новости слова Бланшард в пресс-службе клиники.

Также российское посольство получило ноту МИД Великобритании с информацией о состоянии здоровья Юлии Скрипаль — дочери Сергея Скрипаля. Ей предложили предоставить консульский доступ.

Заявление Юлии Скрипаль

Накануне в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" обнародовали запись разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией.

Во время беседы дочь шпиона говорит, что "все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы".

Отвечая на вопрос о состоянии отца, Юлия рассказала, что у него все нормально, он сейчас спит.

Эти ее слова прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. "На фоне выздоровления Юлии Скрипаль ее фразы "У папы все нормально, он отдыхает", растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое?" Он напомнил, как в 2003 году занимавший тогда должность премьер-министра Великобритании Тони Блэр "лгал всему миру об опасности иракской химической атаки", и предположил "рецидив".

Инцидент в Солсбери

В этот же день Лондон опубликовал заявление молодой женщины, в котором она сообщила, что очнулась более недели назад и что с каждым днем чувствует себя все лучше. Юлия назвала инцидент в Солсбери "сбивающим с толку" и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

В начале апреля глава секретной лаборатории Минобороны Британии признал, что экспертам не удалось установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. В последующем в британском дипломатическом ведомстве отметили, что вывод о причастности российской стороны к инциденту в Солсбери был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.