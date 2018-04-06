В столкновениях на границе сектора Газа погибли три палестинца

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля 2018

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля 2018

ГАЗА, 6 апр — РИА Новости. Трое палестинцев погибли, 350 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

В анклаве проходит в пятницу вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

"По состоянию на 18.00 (время совпадает с московским — ред.) есть трое погибших в столкновениях с израильскими солдатами и 350 пострадавших, из которых 117 ранены боевыми пулями", — рассказал собеседник агентства.

Израильские военные признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных из примерно 20 тысяч участников беспорядков, которые идут на пяти участках совместной границы.

"Под прикрытием дымовой завесы продолжаются попытки пересечь или повредить пограничные заграждения, нападения на военнослужащих с использованием взрывных устройств и бутылок с зажигательной смесью", — сказано в армейской сводке.

О наличии потерь с израильской стороны не сообщается.

Кроме того, в пятницу в центральной клинике сектора Газа, столичной больнице "Шифа", умерли двое палестинцев от ран, которые они получили в столкновениях недельной давности.

"Таким образом общее число жертв того дня достигло 21", — сказал аль-Кидра. Прошлая пятница, когда начался "Великий марш возвращения", считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.