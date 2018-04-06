Латвийский депутат раскритиковал США за прием лидеров стран Балтии "оптом"

РИГА, 6 апр — РИА Новости. Практика Белого Дома приглашать на встречу с президентом США глав стран Балтии не по одному, а "оптом" является унизительной, написал в своем профиле в Facebook депутат Сейма Латвии, секретарь комиссии парламента по иностранным делам Сергей Потапкин.

"Практика принимать президентов "оптом", конечно, не свидетельствует ни о каком равном отношении ко всем странам и народам. И сколько бы ни пытались внешнеполитические ведомства превратить унижение в победу, рассказывая о балтийском единстве, эта практика, на которую мы сами согласились, говорит в первую очередь о том, какое место для нас выбрали наши президенты", — написал Потапкин.

Президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Даля Грибаускайте и Литвы Раймондс Вейонис во вторник встречались с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.