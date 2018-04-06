Силовики 14 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 140 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
"В целом за минувшую неделю украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 144 единицы снарядов, мин и гранат… По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) увеличилось на шесть", — сказал Филипоненко на брифинге.
Он добавил, что украинские силовики вели огонь по позициям Народной милиции в районе девяти населенных пунктов.