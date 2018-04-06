В Китае назвали заявления Трампа о пошлинах безосновательными

ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, комментируя распоряжение президента США Дональда Трампа изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов, назвал заявления американской стороны безосновательными, а действия ошибочными.

"Действия американской стороны совершенно безосновательны. Мы считаем, что США неправильно оценили ситуацию и предприняли ошибочные действия", — заявил на пресс-конференции в пятницу представитель ведомства.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.